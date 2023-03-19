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Шкарлет зробив помилку в заяві про відставку з посади міністра освіти і науки

19 березня 2023, 10:35
Чиновник допустив орфографічну помилку у власному прізвищі.
Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою / УНІАН

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. У мережі помітили, що чиновник допустив помилку у власному прізвищі.

Фото заяви Шкарлета опублікував в Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Три заяви з проханням прийняти відставку надійшли до Верховної Ради України. Від Міністра освіти і науки України Шкарлета с.м. від Міністра зі стратегічних галузей промисловості України Рябікіна П. Б. від Віце-прем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України Федорова М. А.", – повідомив Стефанчук.

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За його словами, всі заяви будуть розглянуті, відповідно до закону, на найближчому пленарному засіданні.

Користувачі мережі звернули увагу на заяву Сергія Шкарлета - на знімку заяви, написаної від руки, видно, що міністр написав "Шарлета" замість Шкарлета в шапці документа.

Сергій Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою
Сергій Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою / facebook.com/stefanchuk.official/

Раніше ми повідомляли, що колишній позаштатний радник керівника офісу президента Олексій Арестович розповів, чому написав заяву про свою відставку.

Як розповів Арестович, після розмови з главою офісу президента Андрієм Єрмаком він прийняв рішення зробити такий крок, в той же час Єрмак не наполягав на такому рішенні. При цьому, розмови з президентом України щодо його відставки не було.

Також Главред писав, що стали відомі нові подробиці скандалу з Поліною Шишкіною, яку назвали колишньою співробітницею каналу Рада. Вона на камеру заявила про те, що ненавидить українську мову.

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Автор: Сергій Кущ
новини України Сергій Шкарлет
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