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Студентам дають повістки, хоча є відстрочка: адвокат пояснив, що робити

Дмитро Відоменко
8 вересня 2023, 09:41 оновлено 8 вересня, 09:42
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Відомий адвокат Ростислав Кравець прокоментував ситуацію з можливим скасуванням відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років.
Мобілізація, студенти
Адвокат Ростислав Кравець прокоментував можливе скасування відстрочки від мобілізації для студентів / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні студенти відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право на відстрочку від мобілізації. Однак нещодавно в парламенті був зареєстрований законопроект, що передбачає певні зміни в цій статті. Відомий адвокат Ростислав Кравець у черговому випуску свого блогу прокоментував ситуацію.

Він нагадав українцям про окремі категорії осіб, які не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації:

  • Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;
  • Студенти професійної та вищої освіти;
  • Асистенти-стажери;
  • Аспіранти і докторанти.

Крім того, важливою умовою надання відстрочки, нагадав Кравець, є той факт, що студенти повинні навчатися на денній або дуальній формі навчання (тобто заочники відстрочки не отримають).

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З приводу законопроєкту, що передбачає внесення змін щодо мобілізації студентів, адвокат розповів, що ці зміни стосуються скасування права на відстрочку особам, які здобувають вищу освіту, яким вже виповнилося 30 років.

"Звичайно, такі обмеження навіть під час дії воєнного стану не можуть бути введені. Це суперечить нормам Конституції, тому що право на освіту гарантоване Конституцією та статтею 64 Конституції України не передбачено будь-яких обмежень навіть під час дії воєнного стану. Ті особи, які зараз проходять навчання – їх це не стосується. Тобто це може діяти на майбутнє", – зазначив Кравець.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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студенты мобілізація в армію війна Росії та України
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