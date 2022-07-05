Референдуму не буде: партизани Херсонщини підкинули проблем окупантам, вони везуть гауляйтерів з РФ

У Херсонській області активізувалися партизани / Колаж Obozrevatel, фото з відкритих джерел

Опір українців на тимчасово окупованій території Херсонської області змусив російських загарбників задіяти своїх людей з Росії, щоби створити так званий "уряд" спільно з колаборантами.

Як розповіла в ефірі 24 каналу кореспондентка з Херсона Марина Савченко, в області набирає обертів партизанський опір. Крім того, окупанти не довіряють колаборантам, які пішли на співпрацю. Незаконний "уряд" вирішили зміцнити своїми людьми з Калінінградської області.

"Колаборанти вже не можуть утримати цю ситуацію. Партизанський рух, опір на Херсонщині як був, так і є. Він з кожним днем все міцніє", - сказала Савченко.

Вона додала, що справжніх жителів Херсона в місті залишилося мало, але російські військові завезли туди багато людей з Криму і "ДНР".

"Дуже багато чужих, привезених людей. І тепер зрозуміло, що це за черги за російськими паспортами... Щоби створити "російську "картинку", - пояснила кореспондентка.

Тим часом ЗМІ опублікували фото, що з'явилися в тимчасово окупованому Херсоні. Їх наклеїли партизани, які є учасниками руху "Жовта стрічка". У посланнях до окупантів йдеться: "Референдуму не буде, а буде суд і буде Гаага", "Референдуму не буде, Херсон – це Україна".

Звільнення Херсона

28 червня ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявив, що про швидке звільненні від окупантів всієї Херсонської області поки що не йдеться.

За його словами, Херсонська область розділена навпіл по Дніпру. І більша частина Херсона знаходиться на Лівобережжі. Щоби подолати Дніпро в районі Херсона або на інших ділянках, потрібен час. Тому поки що стоїть питання про звільнення частини правобережної Херсонщини.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія України навряд чи буде влаштовувати лобовий штурм під час звільнення захопленого Росією Херсона. Найвірогіднішим сценарієм є облога міста і відрізання шляхів постачання російських окупаційних військ. Місцевим жителям, якщо загроза зростатиме, потрібно буде залишати місто. Однак зараз загарбники ускладнили процес виїзду.

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