Харківські тероборонівці знищили велику кількість живої сили ворога, не втративши жодного воїна

Також був знищений склад боєприпасів на Ізюмському напрямку.
На харківському напрямку бійці місцевої тероборони провели успішну спецоперацію, знищивши велику кількість окупантів.
Війська РФ зазнали значних втрат у живій силі та техніці, повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов увечері в понеділок, 4 липня.
Він висловив подяку 228-му батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова.
"Провели на харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника і його броньованої техніки", – розповів глава ОВВА.
читайте такожГенерал оцінив ризик нової атаки РФ на ХарківТакож він зазначив, що також у Захисників України є успіхи на Ізюмському напрямку.
"Знищено черговий російський склад з боєприпасами. Віримо в ЗСУ, вони щодня наближають нашу перемогу!",- зазначив він.
Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.
Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.
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