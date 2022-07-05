Харківські тероборонівці знищили велику кількість живої сили ворога, не втративши жодного воїна

Харківські тероборонівці знищили велику кількість живої сили ворога/ скріншот, УНІАН

На харківському напрямку бійці місцевої тероборони провели успішну спецоперацію, знищивши велику кількість окупантів.

Війська РФ зазнали значних втрат у живій силі та техніці, повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов увечері в понеділок, 4 липня.

Він висловив подяку 228-му батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова.

"Провели на харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника і його броньованої техніки", – розповів глава ОВВА.

читайте такожГенерал оцінив ризик нової атаки РФ на ХарківТакож він зазначив, що також у Захисників України є успіхи на Ізюмському напрямку.

"Знищено черговий російський склад з боєприпасами. Віримо в ЗСУ, вони щодня наближають нашу перемогу!",- зазначив він.

Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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