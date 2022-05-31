"Зруйнована майже вся інфраструктура": російські війська захопили більшу частину Сєвєродонецька

Сергій Гайдай / УНІАН, Суспільне

Станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

"Бої йдуть всередині міста, російські війська, на жаль, контролюють більшу частину міста. Але побоювання того, що десь наші військові будуть оточені,-такого не станеться. Є можливість маневрувати", - відзначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, українські війська спокійно ведуть оборону на тих позиціях, які займають.

Що стосується руйнувань, то Сєвєродонецьк наближається за цим рівнем до Рубіжного і Попасної: зруйнована майже вся критична інфраструктура, пошкоджено 90% житлового фонду, з цього більше половини не підлягає відновленню.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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