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У Сєвєродонецьку українські десантники знищили групу окупантів, є полонені

30 травня 2022, 10:00

Зараз за місто йдуть запеклі бої.

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У Сєвєродонецьку українські десантники знищили групу окупантів / t.me/mosiychuk72, скріншот

У Сєвєродонецьку Луганської області українські десантники 81-ї десантно-штурмової бригади в ході боїв знищили цілу групу російських окупантів. У населеному пункті йдуть запеклі вуличні бої, ворог зайшов в місто відразу з двох сторін.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова наші бійці взяли в полон двох солдатів зі складу 7 мотострілецької бригади-Артема Хохлова, найманця, який призвався з Грозного і Григорія Гуджієва.

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Полонені окупанти / t.me/mosiychuk72

"Противник зайшов в Сєвєродонецьк з двох сторін, в місті йдуть запеклі вуличні бої. Зараз чіткої лінії фронту в Сєвєродонецьку немає, бої відбуваються іноді на найкоротших дистанціях. Російські війська намагаються прорватися на широкому фронті", - написав журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Вранці 30 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни увійшли на північно-східні та Південно-східні околиці Сєвєродонецька, вбито двох городян, ще п'ятьох людей поранено.

читайте такожЛіквідовано двох ротних РФ: нові деталі прориву окупантів у СєвєродонецькЗа його словами, тривають важкі бої за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто відзначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише кожен день втрачають там свій особовий склад і техніку.

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