Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва: ключові заяви

Це перший візит Рютте до України у новій ролі.

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Рютте в Україні / Колаж Главреда. Фото: НАТО, скріншот відео

Новий генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва у четвер, 3 жовтня, ідеться на сайті організації. Це перші відвідини Рютте України у ролі очільника Північноатлантичного Альянсу.

Рютте вже провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Після розмови обидва дали пресконференцію. Главред зібрав головні заяви Рютте і Зеленського, зроблені у Києві 3 жовтня.

"Україна - пріоритет"

Рютте наголосив, що для нього було важливо у перші дні свого мандату прибути до України і продемонструвати Києву та світу свою "абсолютно чітку" позицію.

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"Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору", — зазначив він.

Рютте наголосив, що підтримка Україна також важлива і самим країнам НАТО.

Збиття ракет силами НАТО

Президент Володимир Зеленський припустив, що країни НАТО могли би збивати ракети і БПЛА над Україною, як це роблять в Ізраїлі, а проте щодо цього якоїсь єдиної позиції Альянсу немає. Однак Рютте ухилився від відповіді.

На "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл на удари углиб Росії

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" 12 жовтня члени Альянсу обговорять можливість України завдавати ударів західним озброєнням по території Росії.

Цей дозвіл, на думку Рютте, не є перетином так званих червоних ліній. За його словами, Україна має право себе захищати, а завдання ударів по військових цілях агресора передбачене міжнародним правом.

Питання вступу України до НАТО

Зеленський підтвердив, що майбутнє запрошення України до НАТО є "непростим завданням", однак — пріоритетним. Водночас мета Києва — це все ще повноцінний вступ до Альянсу.

"Наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО, українці заслуговують на це", – сказав Зеленський.

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Марк Рютте - призначення в НАТО

1 жовтня Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, змінивши на ній Єнса Столтенберга. Як наголосив політик у штаб-квартирі НАТО, його першим пріоритетом на цій посаді буде Україна.

Про те, що Рютте стане новим генсеком НАТО, стало відомо наприкінці червня. Його кандидатуру підтримали всі 32 країни, що входять до альянсу.

НАТО - структура / Інфографіка: Главред

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