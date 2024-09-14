'Це проблема': Шольц оголосив остаточне рішення щодо ударів ЗСУ вглиб РФ

На рішення Німеччина щодо далекобійних ударів не зможуть вплинути ні США, ні європейські держави, заявив Олаф Шольц.

https://glavred.net/politics/eto-problema-sholc-obyavil-okonchatelnoe-reshenie-po-udaram-vsu-vglub-rf-10597118.html Посилання скопійоване

Шольц поставив крапку у питанні далекобійних ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Lockheed Martin

Позиція Німеччини щодо атак по території Росії залишається незмінною. Країна не надасть дозволу ЗСУ на удари німецькою зброєю по цілях в РФ, навіть якщо союзники ухвалять таке рішення. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, Welt.

"Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше… Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема", - сказав він.

Щодо припущення про те, що США можуть зняти обмеження на удари своєю зброєю по РФ, Шольц наголосив, що не всі прогнози є точними.

відео дня

У виданні зазначили, що впродовж останніх місяців Німеччина і США тісно координували поставки зброї для України. Саме ці країни є головними постачальниками озброєння для ЗСУ. Німецький канцлер також запевнив, що його країна й надалі передаватиме Україні військову допомогу.

"В України буде сильніша армія, ніж раніше", - підкреслив Шольц.

За його словами, війна може завершитись лише тоді, коли Путін визнає, що Україна не є васальною державою. Крім цього, Шольц звинуватив Путіна в тому, що він підриває майбутнє Росії через війну проти України.

"Ця війна також надзвичайно нерозумна з точки зору Росії", - заявив він і додав, що через свої імперіалістичні мрії Путін прирікає сотні тисяч росіян та руйнує економічні відносини РФ зі світом.

Що відомо про видання Die Welt? Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Далекобійні удари по території Росії - головніе

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вибухнув погрозами на адресу Заходу. За його словами, якщо Україна отримає право бити вглиб території Росії, Москва "відповість". Путін заявив, що таке рішення нібито означає пряму участь НАТО у війні.

Як повідомляв Главред, США і Британія вже дозволили Україні бити по території РФ своєю зброєю, написали журналісти The Guardian. Проте Вашингтон і Лондон офіційно не планують це оголошувати.

Крім цього, Берлін не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд ухвалив остаточне рішення з цього питання і воно не зміниться.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред