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"Розробка" і вербування: Буданов розповів про агентуру ГУР у Росії

Олексій Тесля
25 серпня 2024, 21:03
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Агентурна мережа України в РФ продовжує збільшуватися, каже начальник Головного управління розвідки.
ГУР, Буданов
Кирило Буданов розповів про агентів ГУР у РФ / колаж Главред, фото УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про українських агентів, які діють у тилу країни-агресора РФ.

Будь-яка операція у ворожому тилу починається з так званої "розробки" - пошуку людей, схильних до співпраці, та їх подальшого вербування. Про це він написав у матеріалі для NV, повідомляє прес-служба ГУР.

За словами очільника української воєнної розвідки, цей процес дуже кропіткий, проте агентурна мережа України продовжує збільшуватися.

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"Існують три мотиви для співпраці з розвідкою - матеріально-фінансовий, ідейно-патріотичний, а також ненависть до третьої особи або спільний ворог. Усе, що ви будете так чи інакше "крутити", призведе до одного з цих варіантів", - зазначив український воєначальник.

Зі свого боку офіцер ГУР із позивним "Харциз" додав, що справжня агентурна робота - це не ситуативна, одноразова співпраця, а довготривалі стосунки.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше Буданов розповів про результати атаки безпілотників по РФ. Українські дрони атакували відразу п'ять регіонів у Росії, атака стала однією з наймасовіших за час війни.

Нагадаємо, раніше Буданов пояснив, чому відвоювати Крим простіше, ніж Донбас. У РФ існує міф про "неприступний Крим", проте історія показує протилежне - ті, хто хотів завоювати півострів, досягали своєї мети, заявив Кирило Буданов.

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ГУР війна Росії та України Кирило Буданов
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