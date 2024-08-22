П'ять регіонів і Москва - Буданов розповів про результати атаки безпілотників

Україна провела 21 серпня одразу кілька операцій із застосуванням дронів на території Росії, в тому числі атакована була і Москва. Про це очільник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив виданню The War Zone.
"Сьогодні ми провели кілька операцій з використанням безпілотників", - заявив він у коментарі виданню.
ГУР атакувало безпілотниками аеропорт "Остаф'єво" в Москві та авіабазу "Міллерово" в Ростовській області, а також центр радіотехнічної розвідки. Наразі наслідки атаки встановлюються.
"Ми зараз з'ясовуємо", - сказав Буданов.
Наголошується, що аеропорт "Остаф'єво" слугує багатьом цілям Міністерства оборони Росії. У 2018 році там було збудовано кілька масивних круглих антенних решіток, що надало об'єкту відкритої місії стратегічних сигналів та/або зв'язку. Також можливо, що був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московському регіоні загалом.
Аеропорт Остаф'єво
Міжнародний аеропорт "Остаф'єво"" - один з п'яти міжнародних аеропортів в Москві. Розташований у межах Москви в Новомосковському адміністративному окрузі поряд з Південним Бутово Південно-Західного округу.
Створений як аеродром НКВС у 1934 році, пізніше був переданий до Міністерства оборони і став військовим летовищем. Реконструйовано "Газпромавіа" та відкритий для цивільних рейсів у 2000 році.
Аеродром класу В, станом на 2011 рік був здатний приймати літаки Іл-20, Ан-12, Ан-74, Іл-18, Як-42, Ту-134 (з обмеженнями по шуму), Boeing-737 (з обмеженнями по вазі), Falcon-900/2000 та інші більш легкі, а також гелікоптери всіх типів.
Удар безпілотників по Росії - останні новини
Нагадаємо, під ранок 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Місцеві пабліки повідомляли "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".
Також стало відомо, що росіяни скаржаться, що безпілотники вже четвертий день поспіль атакують аеродром "Оленья".
Раніше повідомлялось, що в ніч на 21 серпня для мешканців столиці країни-агресора Росії видалась дуже тривожною. У Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів, що згодом підтвердила влада.
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