П'ять регіонів і Москва - Буданов розповів про результати атаки безпілотників

В ніч проти 21 серпня українські дрони атакували одразу п'ять регіонів в Росії, атака стала однією із наймасовіших за час війни.

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Атака безпілотників на РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна провела 21 серпня одразу кілька операцій із застосуванням дронів на території Росії, в тому числі атакована була і Москва. Про це очільник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив виданню The War Zone.

"Сьогодні ми провели кілька операцій з використанням безпілотників", - заявив він у коментарі виданню.

ГУР атакувало безпілотниками аеропорт "Остаф'єво" в Москві та авіабазу "Міллерово" в Ростовській області, а також центр радіотехнічної розвідки. Наразі наслідки атаки встановлюються.

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"Ми зараз з'ясовуємо", - сказав Буданов.

Наголошується, що аеропорт "Остаф'єво" слугує багатьом цілям Міністерства оборони Росії. У 2018 році там було збудовано кілька масивних круглих антенних решіток, що надало об'єкту відкритої місії стратегічних сигналів та/або зв'язку. Також можливо, що був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московському регіоні загалом.

Аеропорт Остаф'єво Міжнародний аеропорт "Остаф'єво"" - один з п'яти міжнародних аеропортів в Москві. Розташований у межах Москви в Новомосковському адміністративному окрузі поряд з Південним Бутово Південно-Західного округу. Створений як аеродром НКВС у 1934 році, пізніше був переданий до Міністерства оборони і став військовим летовищем. Реконструйовано "Газпромавіа" та відкритий для цивільних рейсів у 2000 році. Аеродром класу В, станом на 2011 рік був здатний приймати літаки Іл-20, Ан-12, Ан-74, Іл-18, Як-42, Ту-134 (з обмеженнями по шуму), Boeing-737 (з обмеженнями по вазі), Falcon-900/2000 та інші більш легкі, а також гелікоптери всіх типів.

Удар безпілотників по Росії - останні новини

Нагадаємо, під ранок 14 серпня дрони атакували Нижегородську область країни-агресора РФ. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Місцеві пабліки повідомляли "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".

Також стало відомо, що росіяни скаржаться, що безпілотники вже четвертий день поспіль атакують аеродром "Оленья".

Раніше повідомлялось, що в ніч на 21 серпня для мешканців столиці країни-агресора Росії видалась дуже тривожною. У Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів, що згодом підтвердила влада.

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