Розпал бойових дій: Залужний назвав Міллі напрямки ударів РФ

Валерій Залужний поінформував своїх американського і британського колег про оперативну обстановку.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що зараз найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.
Про це він повідомив в ході телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі і начальником штабу оборони Великобританії адміралом Тоні Радакіном.
Залужний поінформував своїх американського і британського колег про оперативну обстановку.
За його словами, сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на Лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.
"Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних і 32 авіаційних удари", - зазначив Головнокомандувач.
Він підкреслив, що ситуація дуже складна, але контрольована.
Ракетний обстріл РФ території України
У той же час він підкреслив, що Росія за чотири дні випустила по Україні 131 ракету.
"Почав з того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому їм з різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних жителів", - зазначив він.
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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка.
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