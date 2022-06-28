Розпал бойових дій: Залужний назвав Міллі напрямки ударів РФ

Валерій Залужний оцінив хід бойових дій / Фото УНІАН

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що зараз найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

Про це він повідомив в ході телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі і начальником штабу оборони Великобританії адміралом Тоні Радакіном.

Залужний поінформував своїх американського і британського колег про оперативну обстановку.

За його словами, сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на Лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.

"Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, завдав 2 ракетних і 32 авіаційних удари", - зазначив Головнокомандувач.

Він підкреслив, що ситуація дуже складна, але контрольована.

Ракетний обстріл РФ території України

У той же час він підкреслив, що Росія за чотири дні випустила по Україні 131 ракету.

"Почав з того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому їм з різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних жителів", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка.

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