Розбитий міст в Ірпені та позиції окупантів: з'явилися супутникові фото Київщини

З'явилися супутникові фото Київщини / Maxar Technologies

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки України, на яких зафіксовані руйнування і позиції російських окупантів під Києвом.

На одному з фото видно зруйнований міст через річку Ірпінь, повідомляє Sky News.

На іншому знімку помічено рух бронетехніки противника, яка рухалася на північний схід від аеропорту Антонова поблизу Гостомеля.

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Нагадаємо, в Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі, Забуччі та Михайлівці-Рубежівці Київської області склалася гуманітарна катастрофа. Війська РФ не дозволяють місцевим жителям виходити з дому, а "Червоному Хресту" - прибирати трупи.

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