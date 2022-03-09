Розбитий міст в Ірпені та позиції окупантів: з'явилися супутникові фото Київщини

Зараз в Київській області досить напружена ситуація.
Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки України, на яких зафіксовані руйнування і позиції російських окупантів під Києвом.
На одному з фото видно зруйнований міст через річку Ірпінь, повідомляє Sky News.
На іншому знімку помічено рух бронетехніки противника, яка рухалася на північний схід від аеропорту Антонова поблизу Гостомеля.
Нагадаємо, в Ірпені, Ворзелі, Бучі, Гостомелі, Забуччі та Михайлівці-Рубежівці Київської області склалася гуманітарна катастрофа. Війська РФ не дозволяють місцевим жителям виходити з дому, а "Червоному Хресту" - прибирати трупи.
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Автор: Сергій Коломієць