Рух наземних сил РФ сповільниться через проблеми з логістикою поставок - Bellingcat

Російська техніка / Reuters

Логістика поставок для російської армії має в своїй системі багато слабких місць. І ці пробоїни з кожним днем будуть все глибше.

Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев в інтерв'ю для єдиного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Грозєв підкреслює, що всі ресурси, які були надані російській армії-паливо, спорядження і ракети були розраховані на 7-8 днів ведення війни.

Грозєв зазначив, що зараз ці дірки в поставках будуть збільшуватися з кожним днем. Війська РФ розкидані по всій території України і довезти цистерни з паливом при таких позиціях буде досить складно. Це практично неможливо.

Водночас Грозєв не виключає можливості нових ракетних ударів по території України.

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"Просування танкових і моторизованих колон істотно сповільниться. Але не варто виключати нових атак РФ на українські міста ракетами", - зазначив журналіст.

Раніше головред писав, що на думку Грозєва найближче оточення Путіна не доносить йому всю інформацію про війну в Україні.

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