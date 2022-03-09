Окупанти скинули 3 авіабомби на селище під Харковом: серед загиблих 7-річна дитина

Окупанти скинули 3 авіабомби на селище під Харковом / ДСНС

У ніч на 9 березня ворог скинув авіабомби на село Донець на Харківщині. Загинули 2 людини серед яких - дитина.

Станом на ранок 9 березня оперативна обстановка в Харківській області залишається напруженою, повідомили у ДСНС України.

"В результаті чергового авіанальоту агресор скинув щонайменше 3 некерованих авіабомби на невелике село Донець Слобожанської громади. Одна з них потрапила у фундамент двоповерхового будинку на вул.Діденка. Будинок зруйнувався миттєво. На щастя, 3 людям вдалося самостійно вибратися з-під завалів. Ще 1 витягли рятувальники", - повідомили рятувальники.

У завалах знайшли тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.

читайте такожПутін "злий і засмучений" через невдале вторгнення і може вдатися до ескалації - розвідка СШАУ Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

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Всього за добу рятувальники відреагували на 18 викликів про пожежі, руйнування та інші надзвичайні події.

Раніше ми повідомляли, що в Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

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