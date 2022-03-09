Лишилися тільки обгорілі уламки: у ЗСУ показали, як знищили колону ворожої техніки на Харківщині

Знищений російський танк на Харківщині/ Скрін з відео

На Харківщині Збройні сили України знищили колону ворожої військової техніки.

У колоні було сім одиниць військової техніки, повідомляє СтратКом ЗСУ у Facebook.

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили чотири одиниці техніки, після чого ще три впали в кювет.

Окупанти, які рухалися на цій техніці, спробували втекти, проте їх зловили місцеві жителі. Як розповідає на відео боєць ЗСУ, російській військові побігли в село, хотіли вкрасти автомобіль, щоб виїхати – там їх і впіймали місцеві.

Раніше повідомлялося, що окупанти зібрали навколо Харкова майже третину військ, яка зайшла в Україну.

Нагадаємо, у вівторок, 8 березня у Вовчанському районі на Харківщині російські окупанти висадили десантно-штурмову групу з 3 вертольотів. 120 осіб планували рухатися до Харкова. Більшість групи ЗСУ знищили на місці, частина втекла до Росії.

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