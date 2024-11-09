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Розстріляли пораненого і беззбройного: росіяни жорстоко вбили бійця ЗСУ - Лубінець

Руслана Заклінська
9 листопада 2024, 22:08оновлено 9 листопада, 22:39
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав дії окупантів проявом цинізму та жорстокості і звернувся до МКЧХ та ООН.
Розстріляли пораненого і беззбройного: росіяни жорстоко вбили бійця ЗСУ - Лубінець
Лубінець відреагував на жорстоке вбивство українського захисника / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/dmytro.lubinets

Що відомо:

  • Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського солдата
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець засудив дії окупантів, назвавши їх проявом цинізму та жорстокості
  • Уповноважений з прав людини направив звернення до МКЧХ та ООН

Російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого та беззбройного українського солдата. Цей момент окупанти зняли на відео. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець.

"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі", - написав він.

відео дня

Лубінець наголосив, що дії окупантів грубо порушують Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та закони і звичаї ведення війни. Тому уповноважений з прав людини направив лист до МКЧХ та ООН щодо цього випадку.

"Якщо не реагувати на це - злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається", - заявив Лубінець.

На відео, яке поширилося в Мережі, російські військові зняли, ймовірно, пораненого і беззбройного українського воїна, який лежить на землі . На запитання звідки військовий, він відповів, що з Сумської області. Далі воїна спитали, чи є ще хтось з ним, на що він відповів, що більше нікого немає. Після цього окупанти його розстріляли.

Відео жорстокого вбивства, ймовірно, українського захистника:

Розстріляли пораненого і беззбройного: росіяни жорстоко вбили бійця ЗСУ - Лубінець
Відео, на якому росіяни розстріляли військового / Фото: скріншот

Злочини російських військових - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше російські військові жорстоко вбили українського захисника, знявши відео з відрізаною головою, яке, ймовірно, має на меті залякати українців. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що відео зняли на КПП у Бєлгородській області, а злочин здійснили військові 155-ї бригади морської піхоти РФ.

Також у вересні війська РФ стратили мечем українського військовополоненого зі зв'язаними руками, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що такі дії спрямовані на деморалізацію, але лише посилюють рішучість України у боротьбі.

3 серпня стало відомо, що російські окупанти вбили українського військовополоненого, відрізавши голову та кінцівки. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного Хреста, ООН та правоохоронців.

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