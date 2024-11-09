Розстріляли пораненого і беззбройного: росіяни жорстоко вбили бійця ЗСУ - Лубінець

Що відомо:
- Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського солдата
- Омбудсмен Дмитро Лубінець засудив дії окупантів, назвавши їх проявом цинізму та жорстокості
- Уповноважений з прав людини направив звернення до МКЧХ та ООН
Російські військові розстріляли, ймовірно, пораненого та беззбройного українського солдата. Цей момент окупанти зняли на відео. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець.
"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі", - написав він.відео дня
Лубінець наголосив, що дії окупантів грубо порушують Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та закони і звичаї ведення війни. Тому уповноважений з прав людини направив лист до МКЧХ та ООН щодо цього випадку.
"Якщо не реагувати на це - злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається", - заявив Лубінець.
На відео, яке поширилося в Мережі, російські військові зняли, ймовірно, пораненого і беззбройного українського воїна, який лежить на землі . На запитання звідки військовий, він відповів, що з Сумської області. Далі воїна спитали, чи є ще хтось з ним, на що він відповів, що більше нікого немає. Після цього окупанти його розстріляли.
Відео жорстокого вбивства, ймовірно, українського захистника:
Злочини російських військових - останні новини
Як повідомляв Главред, раніше російські військові жорстоко вбили українського захисника, знявши відео з відрізаною головою, яке, ймовірно, має на меті залякати українців. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що відео зняли на КПП у Бєлгородській області, а злочин здійснили військові 155-ї бригади морської піхоти РФ.
Також у вересні війська РФ стратили мечем українського військовополоненого зі зв'язаними руками, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що такі дії спрямовані на деморалізацію, але лише посилюють рішучість України у боротьбі.
3 серпня стало відомо, що російські окупанти вбили українського військовополоненого, відрізавши голову та кінцівки. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного Хреста, ООН та правоохоронців.
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