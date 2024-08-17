Росіяни відрізали голову бійцю ЗСУ: Лубінець відреагував на нелюдське звірство

Уповноважений ВР з прав людини звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-otrezali-golovu-boycu-vsu-lubinec-otreagiroval-na-beschelovechnoe-zverstvo-10589219.html Посилання скопійоване

Російські солдати відрізали голову українському захиснику / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Дмитро Лубінець/X (Twitter)

Російські окупанти жорстоко вбили українського військового на Курщині. Відео з відрізаною головою бійця ЗСУ є черговою спробою Росії деморалізувати українських захисників та вселити страх українцям. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Такі відео ворог використовує, аби залякати та деморалізувати українців. Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!" – написав він.

В Мережі 16 серпня поширилося відео, на якому російські військові відрізали голову, ймовірно, українському захиснику. Відео, за даними проекту DeepState, зняте 12 серпня на КПП "Колотилівка" в Бєлгородській області.

відео дня

За російськими даними, які підтверджують українські військові телеграм-канали, злочин вчинили солдати 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Вони відрізали голову загиблому бійцю, а не полоненому.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу цієї події.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Злочини російських окупантів - жорстокі вбивства українських військових

Як повідомляв Главред, 3 серпня стало відомо, що російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого, відрізавши голову та кінцівки. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного Хреста, ООН та правоохоронців.

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року окупанти жорстоко розстріляли беззбройного українського військового після того, як той вимовив "Слава Україні". СБУ офіційно підтвердила, що загиблий – Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Його тіло повернули додому у лютому 2023 року.

Крім цього, у червні на Донеччині російські окупанти обезголовили українського військового. Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що російські командири віддали наказ убивати українських солдатів з особливою жорстокістю, без захоплення в полон.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред