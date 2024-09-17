Стратили беззбройного: росіяни жорстоко вбили українського полоненого мечем - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до міжнародних організацій, щоб вони зафіксували порушення прав людини з боку РФ.

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Окупанти стратили мечем беззбройного українського військовополоненого / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупаційні війська здійснили на території України черговий воєнний злочин. Ворог, ймовірно, стратив мечем беззбройного українського військовополоненого попередньо перев'язавши йому руки скотчем. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Він зазначив, що масштаби жорстокості й кровопролиття неможливо осягнути, а такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?", - написав він. відео дня

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив, що направив листи до міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням зафіксувати чергове порушення прав людини з боку Росії.

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Воєнні злочини РФ на території України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 вересня російські окупанти атакували машини гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. На цей воєнний злочин РФ відреагував президент України Володимир Зеленський.

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8 липня вранці російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Обстріл стався в час пік, коли на вулиці перебувало багато людей.

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