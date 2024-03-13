Ситуація на сході погіршується: в ЗСУ зізнались, під чиїм контролем Невельське

Ворог проводить штурмові дії південніше села, ситуація погіршується, зазначили аналітики.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-na-vostoke-uhudshaetsya-v-vsu-priznalis-pod-chim-kontrolem-nevelskoe-10549772.html Посилання скопійоване

Ситуація в Невельському напружена / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, t.me/DeepStateUA

Російські окупанти стверджують, що захопили селище Невельське в Донецькій області. Проте ця інформація є неправдивою. Заяви росіян спростував речник ОСУВ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі Liga.net.

За його словами, ворог розповсюдив фейкову інформацію про захоплення населеного пункту. Наразі ЗСУ продовжують утримувати контроль над селищем на Авдіївському напрямку.

Водночас аналітики DeepState підтвердили, що Невельське залишається під контролем Сил оборони України станом на кінець доби 12 березня. Однак, за даними ресурсу, "ситуація повільно погіршується".

відео дня

"Ворог проводить штурмові дії південніше села. Враховуючи, що дана інформація є передчасним повідомленням нагору про успіх, то командування росіян залучить додаткові сили, чим посилить тиск, задля виправлення своєї ж брехні", - додали аналітики DeepState.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває на напрямку, де противник проводить активні бойові дії. Після аналізу ситуації разом з командирами були прийняті рішення щодо посилення резервів і забезпечення стійкості оборони.

Також російська окупаційна армія планує використовувати тактику "тисячі порізів", замість великого наступу, по всій лінії фронту в Україні, повідомляє німецьке видання Spiegel. Збройні сили РФ проводитимуть безліч малих операцій та завдаватимуть ударів по інфраструктурі.

Крім цього, українська розвідка володіє інформацією про плани російських окупантів. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що окупанти планують повністю захопити Донбас до "коронації" Путіна.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.