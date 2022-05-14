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Рашисти в паніці втекли з поля бою: у ЗСУ похвалилися трофейною БМП і зброєю

14 травня 2022, 16:44

Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом вже доїхала в один з підрозділів 128 бригади.

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ЗСУ захопили БМП РФ / 128brigade.com

Бійці Збройних сил України захопили нові трофеї. В результаті вмілих дій було захоплено зброю і документи російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Під напором нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі і зброю (гранатомети, міни, вогнемет)", - розповідають українські військові.

Як вони дізналися з кинутих окупантами документів, з поля бою втекли солдати РФ з військової частини 43057, що базується в Північній Осетії-Аланії, місто Владикавказ, селище Супутник.

"Робочий зошит командира відділення Мамаєва Р.М." і "Журнал обліку бойової підготовки" вказує прізвища командирів і особового складу, починаючи від Південного військового округу РФ до мотострілецького батальйону військової частини 43057. А "супровідний лист на перевезення матеріальних цінностей", датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів БМП-3", - пояснюється в повідомленні.

У ЗСУ додали, що трофейна бойова машина піхоти своїм ходом вже доїхала в один з підрозділів 128 бригади і після невеликого "рестайлінгу" буде бити ворога.

  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com
  • ЗСУ захопили трофеї
    ЗСУ захопили трофеї 128brigade.com

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

читайте такожЗСУ заходять у тил рашистам: штурм окупантів захлинувся на трьох напрямках

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ЗСУ війна Росії та України
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