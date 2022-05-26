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Рашисти обстрілюють всі машини, які їдуть із Сєвєродонецька: місто хочуть захопити

26 травня 2022, 16:14

Російські війська обстрілюють Сєвєродонецьк із артилерії, мінометів та авіації.

Російські окупанти обстрілюють автівки, які їдуть із Сєвєродонецька / УНІАН, sed-rada.gov.ua, npr.org

Російські окупанти розстрілюють усі автомобілі, які намагають покинути Сєвєродонецьк. Рашисти не покидають спроб повністю захопити місто. Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

Окупанти безжалісно відкривають вогонь по цивільних автівках та навіть тих, які позначені червоними хрестами.

"Вони намагаються обстрілювати будь-які машини, які хочуть покинути місто. На жаль, це так. Тому вдаємося до якихось хитрощів, щоб зробити це (провести евакуацію - Главред) максимально безпечно", – сказав Олександр Стрюк.

Він додав, що потужність обстрілів зі сторони рашистів зросла. Вони застосовують артилерію, міномети та навіть авіацію. Під обстрілами знаходяться житлові квартали, промислові райони та завод "Азот".

Вони намагаються відрізати місто від великої України, але поки їм не вдається цього зробити.

"Ворог намагався атакувати місто з різних флангів, заходити з однієї сторони міста, з іншої. Намагаються знайти слабке місце і через нього зайти у місто", - сказав Олександр Стрюк.

Слід зазначити, що евакуюватися з міста намагається малий відсоток жителів, більшість залишається в укриттях.

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Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії та авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

читайте такожРФ штурмує Сєвєродонецьк і Лиман: ЗСУ відбили атаки на двох напрямках, у ворога втрати

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

У Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі та штурм міста.

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