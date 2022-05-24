Рашисти пробують відновити наступ - Генштаб

Війська РФ відновлюють наступ / Фото Reuters

Російські підрозділи відновлюють наступальні дії на Харківському та Слов'янському напрямках. Для цього проводять розвідку, а на окремих ділянках проводять обстріли, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

"На Харківському і Слов'янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку і проводив заходи щодо створення сприятливих умов для поновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відступив", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Війна Росії проти України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка буде діяти більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.

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