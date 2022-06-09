Рашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ знищили десятки окупантів і склад з БК

Бійці ЗСУ / Генштаб ЗСУ

За добу четверга в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід українські військові знищили 32 російських окупанта і 5 одиниць ворожої техніки.

Крім того, бійці ЗСУ також підірвали склад з боєприпасами противника, повідомляє прес-служба ОТГ Схід.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - наголошується в повідомленні.

Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили:

особового складу-32;

БМП – 1;

АТТ-3;

БПЛА-1;

склад з б / п-1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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