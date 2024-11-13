Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП зазначив, що з працівників ТЦК неможливо створювати бойові бригади, адже йдеться про цивільних осіб.

https://glavred.net/ukraine/rasformirovanie-tck-i-sozdanie-iz-nih-brigad-v-tck-ocenili-iniciativu-deputatov-10613942.html Посилання скопійоване

В ТЦК відреагували на ініціативу депутатів щодо розформування ТЦК та СП / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Коротко:

В Раді працюють над розформуванням ТЦК та СП

В Полтавському обласному ТЦК та СП заперечили можливість створення бригад із працівників ТЦК

Народний депутат України Юлія Яцик зазначила, що в Раді працюють над розформуванням ТЦК та СП. Замість них можуть з'явитися рекрутингові центри, де працюватимуть цивільні. Після розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, працівників ТЦК, ймовірно, направлять на фронт. На пропозицію депутатів відреагував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, працівників ТЦК та СП неможливо створити бойові бригади.

відео дня

"З працівників ТЦК створити бригади неможливо. Працівники - це цивільні особи. З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть. Щодо військовослужбовців розпорядження на розформування не надходило", - зазначив він під час брифінгу, передає видання "Зміст".

Він також повідомив, що військовозобов'язані мобілізовані після 1 листопада та направлені до навчальних центрів, тепер проходитимуть підготовку не 30, а 45 днів. Також оновлено саму програму підготовки.

Речник вказує на те, що очікується, що це буде значно якісніша підготовка як для контрактників, так і для мобілізованих.

"Кожен громадянин України, чоловічої статі принаймні, в умовах повномасштабної російської війни проти України, в умовах, коли Росія веде війну на знищення, а ми, своєю чергою, ведемо війну за виживання, має бути готовий стати на захист батьківщини", – розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть розглянути можливість розформування ТЦК та СП, і народні депутати вже активно працюють над цим питанням, зазначила нардеп Юлія Яцик. Вона додала, що з військовослужбовців ТЦК можна було б сформувати понад 10 повноцінних бригад.

Хоча мобілізація в Україні повинна тривати, Міноборони готове співпрацювати з бізнесом для обговорення питань бронювання співробітників, сказав міністр оборони Рустем Умєров.

Голова фонду "Повернись живим" та ветеран АТО Тарас Чмут заявив, що мобілізація 160 тисяч осіб є недостатньою, і для належної оборони країни необхідно призвати близько 500 тисяч осіб, що є "адекватною цифрою."

Інші новини:

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред