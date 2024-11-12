Можна створити більше 10 бригад: нардепи пропонують розформувати ТЦК

Народні депутати України пропонують замінити органи ТЦК та СП рекрутинговими центрами, де працюватимуть цивільні.

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Нардепи пропонують розформувати органи ТЦК та СП / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

В Україні можуть розформувати органи ТЦК та СП. Народні депутати вже активно цим зайнялись. Про це заявила народний депутат України Юлія Яцик. Відео вже розлетілися у Мережі.

Вона зазначила, що на заміну органам ТЦК та СП можуть прийти рекрутингові центри, де працюватимуть цивільні особи. Що стосується працівників ТЦК, то їх можуть відправити на фронт.

"Працівники територіальних центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій. З військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10-ти повноцінних бригад", - сказала Яцик. відео дня

Народний депутат Роман Костенко виступив проти розформування органів ТЦК та СП. Він стверджує, що без цих співробітників в Україні ніхто нібито не зможе провести мобілізацію, яка є основою поповнення українського війська.

"Ми примусово мобілізуємо людей на захист країни. Ми говоримо про рекрутинг, про добровольців, але основою поповнення нашого війська для захисту нашої держави є мобілізація і без ТЦК ніхто не зробить. Хто це зробить? Народні депутати? Ні. Хто це зможе зробити? Ніхто. По-іншому це можна назвати, але все одно це буде завдання цього органу", - сказав Костенко.

Дивіться відео про пропозиції розформувати органи ТЦК та СП:

Нардепи пропонують розформувати органи ТЦК та СП / фото: скріншот

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Наразі в Україні вже мобілізовано понад 1 мільйон осіб до складу Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планується призвати ще 160 тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомляв Главред, під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально в залежності від діагнозу, зазначила адвокатка Лідія Карплюк. За законодавством, якщо людина визнана обмежено придатною, їй потрібно пройти повторний медичний огляд через дев'ять місяців.

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