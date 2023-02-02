'Розцінки' складають сотні тисяч рублів: росіяни продають українських дітей у порнобізнес - омбудсмен

За хлопчика, який "скоро піде до школи", окупанти пропонують 250 тисяч рублів (130 тисяч грн).

Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характер / pixabay.com

Російські окупанти викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, про це стало відомо з різних російських телеграм-каналів. Він також повідомив, що "розцінки" сягають сотні тисяч рублів. Відтак, за хлопчика, який "скоро піде до школи", окупанти пропонують 250 тисяч рублів (130 тисяч грн). Також у переписці вказано, що діти з України та не мають родичів.

"Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!", - написав омбудсмен у своєму Telegram-каналі.

Він закликав Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс генпрокурора "вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому".

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі у селі Очерет Зоря Пологівського району російські окупанти вбили всю сім’ю разом з малолітніми дітьми. Батька з двома дітьми вони розстріляли, а матір після цього зґвалтували і задушили. Після жорстокого вбивства з оселі сім’ї зникли гроші та цінні речі.

Також повідомлялося, що на Харківщині загарбники жорстоко познущалися з неповнолітньої дівчини та хлопця. "Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт", - розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Більше новин про злочини РФ: