Знаменитий російський футболіст цинічно прикрився українськими дітьми і підтримав війну

Футбол / Матч-ТВ, pixabay

Екс-футболіст збірної Росії Владислав Радімов виступив зі скандальною заявою. Він зажадав провести інтеграцію клубів з окупованих регіонів України в першість Росії.

В інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ" Владислав Радімов закликав наплювати на позицію Європейського футбольного союзу (УЄФА) і Міжнародної федерації футболу (ФІФА), які підтримують територіальну цілісність України.

Він цинічно згадав про українських дітей, які опинилися в окупації і країна-агресора позбавила можливості їх займатися спортом.

"Не тільки професійні клуби, а й кількість хлопчаків, які там живуть, потребують занять спортом. І якщо це наші території і ми вважаємо це Російською Федерацією, то, звичайно, треба включати. І вони повинні брати участь як у дитячо‑юнацьких змаганнях, так і у дорослих. Тут двох думок бути не може. Правильним рішенням буде прийняти їх в російську систему змагань. Інша справа, що з боку ФІФА, УЄФА... така ситуація зараз у світі, що багато країн будуть проти нас. Це очевидно. Але і не приймати ці команди, мені здається, неправильно. Треба йти своїм шляхом", - сказав Радімов.

Варто відзначити, що окупанти вже оголосили про те, що до складу Футбольної національної ліги (ФНЛ) увійдуть команди з Криму.

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