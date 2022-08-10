"Ми тут до чого?": Подоляк назвав причину вибухів у Криму

Вибухи в Криму, Михайло Подоляк / скріншот

В офісі Президента України заперечують причетність Києва до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму.

Радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив в ефірі "Дождя" назвав можливі причини події.

"Звичайно, ні. Ми тут при чому? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині Збройних сил Російської Федерації", - сказав Подоляк.

За його словами, причини цих вибухів могли бути будь-якими - від детонації боєприпасів, про яку говорить Міноборони Росії, до "головотяпства" в російській армії.

"Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно свою позицію проявляти. Це відбувається тому, що повернення [захопленого Криму] має бути", — сказав Подоляк.

Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Перший вибух пролунав близько 15: 20, всього їх нарахували близько десяти.

До 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснювала авіанальоти і бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника Міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

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