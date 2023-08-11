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Ракети в порожнечу: тактика росіян бити по українських авіабазах виявилася неефективною - ВВС

Дмитро Відоменко
11 серпня 2023, 21:16 оновлено 11 серпня, 21:16
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Експерти і фахівець пояснили, чому і чому тактика російських окупантів РФ у вигляді ударів по авіабазах виявилася неефективною.
Авіабаза, ракета
Авіабаза, ракета / колаж Главред, фото Міноборони України і скріншот з відео

Ідея російських агресорів атакувати аеродроми - з метою знищення української бойової авіації - виявилася в значній мірі неспроможно. Про це говорять експерти, з якими спілкувалися журналісти ВВС Україна.

За їхніми даними, з самого початку повномасштабного військового вторгнення українські літаки після сигналу тривоги відразу залишають аеродроми.

"Для Росії основна мета - саме літаки. Але потрапити в них вони не можуть. Росіяни б'ють по порожньому аеродрому, і якщо приземлитися на нього неможливо, то літаки сідають на іншому", - говорить дослідник авіації, історик і військовий аналітик Михайло Жирохов.

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Останнім часом країна-агресор РФ зосередила увагу на аеродромі в Старокостянтинові (Хмельницька область), по якому завдає ударів безпілотниками, крилатими та аеробалістичними ракетами.

Наполегливість в атаках саме по даній авіабазі "нелогічна і незрозуміла", вважає Жирохов. Вразити українські літаки-бомбардувальники Су-24 (з яких можливі запуски далекобійних ракет Storm Shadow) або знищити запаси ракет такими ударами, на його думку, практично нереально.

Як каже речник Повітряних сил ЗС РФ Юрій Ігнат "прекрасно знають" про бажання країни-агресора Росії знищити військові літаки в Україні. Саме тому авіацію поступово розосередили, говорив він після чергового удару російських окупантів по Старокостянтинову. За його словами, літаки ховають, після чого льотчики продовжують виконувати завдання ‒ здійснюючи щодня десятки бойових вильотів.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, 11 серпня вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Пізніше стало відомо, що російська ракета вбила дитину. 11 серпня близько 10 години ранку російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

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військовий літак війна Росії та України
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