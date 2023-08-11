У Києві, Вінниці, Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

У п'ятницю, 11 серпня, в Києві пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про те, що російські окупанти запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К у напрямку Київської області.
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10:52 - Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
Як повідомив мер Кличко, постраждалих немає.
10:33 - Україною пішли відбої повітряної тривоги.
10:25 - Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що у Києві декілька уламків російської ракети впали в Оболонському районі на території дитячої лікарні. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.
10:19 - Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце.
10:15 - У Хмельницькій області працює ППО.
"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - повідомив у Facebook перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
10:09 - Повідомляється про вибухи у Вінниці та Хмельницькому.
10:07 - начальник КМВА Сергій Попко попередив, що ракетна небезпека триває, і закликав залишатися в укриттях.
10:02 - У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО.
09:59 - "Зафіксовані пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К в напрямку Київщини! Залишайтеся в укритті!",- попередили у Повітряних силах ЗСУ.
Через кілька хвилин у ПС повідомили про повторні пуски ракет російськими окупантами.
09:49 - В Україні оголошено повітряну тривогу.
Ракетні удари РФ по Запоріжжю
Увечері 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше 1 людина загинула, ще 16 - поранені.
Як повідомили в Національній поліції України, російська окупаційна армія о 19:20 четверга атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К".
Під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz в Запоріжжі, де неодноразово зупинялися співробітники ООН.
Увечері в середу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила в район храму і торгових споруд.
Внслідок атаки на місто загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина.
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