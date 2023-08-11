У Києві, Вінниці, Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

Російські окупанти запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К у напрямку Київської області.

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РФ атакувала Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

У п'ятницю, 11 серпня, в Києві пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про те, що російські окупанти запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К у напрямку Київської області.

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10:52 - Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

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На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

Як повідомив мер Кличко, постраждалих немає.

10:33 - Україною пішли відбої повітряної тривоги.

10:25 - Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що у Києві декілька уламків російської ракети впали в Оболонському районі на території дитячої лікарні. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.

10:19 - Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце.

10:15 - У Хмельницькій області працює ППО.

"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - повідомив у Facebook перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

10:09 - Повідомляється про вибухи у Вінниці та Хмельницькому.

10:07 - начальник КМВА Сергій Попко попередив, що ракетна небезпека триває, і закликав залишатися в укриттях.

10:02 - У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу сил ППО.

09:59 - "Зафіксовані пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К в напрямку Київщини! Залишайтеся в укритті!",- попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Через кілька хвилин у ПС повідомили про повторні пуски ракет російськими окупантами.

09:49 - В Україні оголошено повітряну тривогу.

В Україні оголошено повітряну тривогу / Фото: map.ukrainealarm.com

Ракетні удари РФ по Запоріжжю

Увечері 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше 1 людина загинула, ще 16 - поранені.

Як повідомили в Національній поліції України, російська окупаційна армія о 19:20 четверга атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К".

Під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz в Запоріжжі, де неодноразово зупинялися співробітники ООН.

Увечері в середу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила в район храму і торгових споруд.

Внслідок атаки на місто загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина.

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