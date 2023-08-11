Російська ракета вбила дитину: тяжкі наслідки удару по Івано-Франківську

11 серпня близько 10 години ранку російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

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Ракетний удар по Івано-Франківську / Колаж Главред, фото МВС

Вранці, 11 серпня, Росія вдарила ракетами по Прикарпаттю. Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук, внаслідок обстрілу загинула дитина.

Як розповіла Оніщук, ворог, під час обстрілу, завдав удару по цивільному об'єкту.

"Є постраждалі, серед яких дитина, яка в критичному стані була доставлена в лікарню. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - додала глава ОВА.

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Зокрема Оніщука закликає цивільних не ігнорувати повітряну тривогу і в разі загрози подбати про власну безпеку.

"За даними слідства, 11 серпня 2023 року близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області. Ракета потрапила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. В результаті обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих уточнюються", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Повітряні сили повідомили, що окупанти знову атакують "Кинжалами", в небі над Україною було збито ракету Х-47.

"Противник запустив 4 аеробалістичні ракети з чотирьох літаків МіГ-31К у повітряному просторі Тульської області, неподалік від аеродрому. Уражені об'єкти громадянської інфраструктури, загинула дитина", - додали Повітряні сили.

Ракетний удар по Україні 11 серпня

Вранці, 11 серпня, була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні.

Пізніше в повітряних силах попередили про ракетну небезпеку.

Вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області.

Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

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