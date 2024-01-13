Ракети РФ стають все гірше: сили ППО збили 8 цілей, ще 20 - не досягли мети

Захисники неба знищили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 / Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Частина ракет не досягла мети.

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РФ вдарила по Україні за допомогою 40 засобів повітряного нападу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Нацполіція

У ніч на 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Всього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, РФ атакувала Україну за допомогою:

семи зенітних керованих ракет С-300 / С-400 з Бєлгородської області;

трьох ударних дронів Shahed-136/131 - з Курської області; шести аеробалістичних ракет Х - 47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ - 31К (район пуску –Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Каспійське море, РФ);

шести крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;

двох керованих авіаційних ракет Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків - окупована Херсонщина);

чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків - Брянської область).

В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони було знищено:

відео дня

7 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

1 керована авіаційна ракета Х-59.

Знищено вісім крилатих ракет / t.me/kpszsu

У Повітряних силах також зазначили, що понад 20 усіх перерахованих засобів повітряного нападу, які не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

"Крім того, російські ракети, що "не мають аналогів" стають все гірше і летять бог знає куди. Втім, це не означає, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки. Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ракетний удар по Україні 13 січня 2024

Вранці в суботу, 13 січня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетний удар країни-агресора РФ. Повітряні сили повідомили про зльоти декількох винищувачів МіГ-31к ПКС РФ - носіїв "Кинджалів". Війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.

Вибухи гриміли у Дніпрі, Кропивницькому, Чернігові, на Полтавщині.

Російські окупанти останнім часом посилили ракетні атаки на міста України. Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що причина активності РФ - страх перед винищувачами F-16.

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