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Поставки ракет з КНДР в РФ: в ГУР зробили заяву, а в США запровадили санкції

Анна Ярославська
12 січня 2024, 12:03
КНДР передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для реактивних систем залпового вогню, міни.
Ентоні Блінкен, Кім Чен Ин, Путін
США продовжують стежити за будь-якою підтримкою, що надається Росією КНДР в обмін на цю зброю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що українська розвідка знає про постачання зброї з КНДР до Росії. Інформація про передачу балістичних ракет уточнюється.

За його словами, факт оборонного співробітництва між РФ і Північною Кореєю не носить прихований характер.

За підтвердженими даними, КНДР передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для реактивних систем залпового вогню, міни.

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"Що стосується балістики, так, така інформація відома. Зараз триває збір даних і дорозвідка, щоб надалі можна було більш детально і проаналізувати ситуацію, і прокоментувати", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

США запровадили санкції через постачання Росії балістичних ракет

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдеп запровадив санкції проти трьох організацій з РФ і однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України.

Блінкен зазначив, що США продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, що надається Росією КНДР в обмін на цю зброю.

"Ми без коливань будемо вживати подальших заходів. Передача КНДР балістичних ракет РФ підтримує російську загарбницьку війну, збільшує страждання українського народу та підриває глобальний режим нерозповсюдження", – сказав глава Держдепу США.

КНДР продає зброю РФ

Спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Росія використовувала кілька ракет виробництва Північної Кореї під час ракетного удару по Україні 6 січня. Кірбі також зазначив, що в даний час в США проводяться оцінки наслідків таких ударів по Україні.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея може продати країні-агресору Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності. Ракети можуть бути використані Москвою у війні з Україною. Йдеться про твердопаливну ракету KN-23, яка за своїми властивостями схожа на ракету "Іскандер".

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