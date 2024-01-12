Полетить дуже багато ракет: полковник назвав дату, коли РФ атакує Україну

Російські окупанти можуть влаштувати масовану атаку та завдати ударів великою купою ракет та дронів.

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РФ може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Picryl

Російські окупанти можуть знову влаштувати масовані атаки по Україні. Наступний такий обстріл ворог може прив'язати до певної дати. Про це заявив полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, повідомляє 24 канал.

"Атаку в 300 літальних апаратів вони можуть організувати приблизно раз у місяць-півтора, не частіше. Це приблизно на 23 лютого", - каже Світан.

Водночас це не означає, що росіяни не будуть атакувати Україну аж до 23 лютого. До цього часу вони можуть здійснювати менші атаки. Так, наприклад, 8 січня відбулися обстріли середнього рівня. Такі атаки вони можуть організовувати раз на тиждень.

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Світан не виключає, що нова атака може відбутися 15 січня. Незначні обстріли можуть відбуватися частіше. Щодня окупанти можуть бити по Україні ракетами С-300.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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