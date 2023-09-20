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"Ракети пішли": у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому Бельбек

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 13:36 оновлено 20 вересня, 14:49
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Потужні вибухи чули в районі Бельбека, де знаходиться військовий аеродром і в Сімферополі.
Крим
У Криму прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У захопленому Росією Криму прогриміли потужні вибухи в середу, 20 вересня. При цьому звуки вибухів чули в різних районах півострова.

Після цього російські окупанти почали застосовувати димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зокрема, почали з'являтися повідомлення про клуби диму в Інкермані, де розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

відео дня

Крім того, пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі. Потужні вибухи, зокрема, чули в районі Бельбека, де знаходиться військовий аеродром і в Сімферополі.

Підкреслюється, що дим піднімається з військової частини в районі села Верхньосадове під Севастополем.

Також публікуються кадри, як над територією Криму пролітають ракети, якими, очевидно, була здійснена атака на військові об'єкти російських окупантів.

"Ракети пішли", - коментують побачене очевидці на відео.

Дивіться відео - у Криму потужна "бавовна":

Screenshot
Ракета над Кримом / скріншот
Screenshot
Вибухи в Криму / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ відводить військові кораблі від Криму. Росіяни хвилюються, що атаки морських безпілотників на їхні кораблі можуть повторитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна готується до боротьби за повернення Криму. Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії, сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Протягом останнього тижня відбулася ціла серія атак невідомих морських БПЛА на військові кораблі Чорноморського флоту. Зокрема, був зруйнований ВДК"Мінськ" і пошкоджено підводний човен "Ростов-на-Дону" в Севастополі.

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Сімферополь Севастополь Інкерман Бельбек новини Криму вибух війна Росії та України
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