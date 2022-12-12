Загроза нових ракетних ударів: у розвідці розповіли, скільки РФ може "кошмарити" Україну

З початку війни Росія змогла виробити 240 високоточних крилатих ракет, повідомив Вадим Скібіцький.

РФ завдає ракетних ударів по Україні / Mil.ru

Офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні.

За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України. Таку заяву представник ГУР зробив в інтерв'ю The New York Times.

При цьому він пояснив, що число ударів розраховане, якщо окупанти будуть використовувати по 80-90 ракет за раз.

"За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", — підкреслив співрозмовник.

Він уточнив, що з початку війни Росія змогла виробити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування Калібр.

Всього окупанти можуть виробляти близько 40 ракет на місяць, додав Скібіцький.

Ракетний терор РФ

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про ймовірність нового масованого ракетного удару РФ.

У ПС ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку росіян, заявив в ефірі національного телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше: