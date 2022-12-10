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"Ми здатні на все": Данілов попередив про жорстку відповідь на ракетний терор РФ

10 грудня 2022, 18:21
Ворог розміщений починаючи за територій наших кордонів, закінчуючи Владивостоком, нагадав секретар РНБО.
Олексій Данилов, ракета
Олексій Данілов попередив про жорстку відповідь на ракетний терор РФ / УНІАН, Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ.

"Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він в ефірі телеканалу "НТА".

Секретар РНБО зазначив, що Україні не буде ні в кого питати поради про те, як і де знищувати ворога.

"Тому що ворог розміщений починаючи за територією наших кордонів, закінчуючи Владивостоком", - сказав він.

При цьому Данілов також відповів тим, хто застерігає Україну від "загострення": "Воно вже роками загострене. Ми не можемо не відповісти агресору, який зазіхає на наші території".

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше:

Олексій Данілов війна Росії та України ракетний удар
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