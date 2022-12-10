"Ми здатні на все": Данілов попередив про жорстку відповідь на ракетний терор РФ

Ворог розміщений починаючи за територій наших кордонів, закінчуючи Владивостоком, нагадав секретар РНБО.

Олексій Данілов попередив про жорстку відповідь на ракетний терор РФ / УНІАН, Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ.

"Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він в ефірі телеканалу "НТА".

Секретар РНБО зазначив, що Україні не буде ні в кого питати поради про те, як і де знищувати ворога.

"Тому що ворог розміщений починаючи за територією наших кордонів, закінчуючи Владивостоком", - сказав він.

При цьому Данілов також відповів тим, хто застерігає Україну від "загострення": "Воно вже роками загострене. Ми не можемо не відповісти агресору, який зазіхає на наші території".

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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