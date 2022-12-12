'Ворог готується': Зеленський попередив про новий масований обстріл України

Президент закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування.

Зеленський попередив про новий масований обстріл України / president.gov.ua

Російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

"Ворог може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів", - сказав український гарант.

Президент закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", - наголосив глава держави.

Загроза масованого удару по Україні

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про ймовірність нового масованого ракетного удару РФ.

У ПС ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку росіян, заявив в ефірі національного телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Нещодавно офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

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