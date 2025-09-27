Ракети Х-101 споряджені: Росія може атакувати Україну п'ятьма бомбардувальниками

Головне:
- Росія перемістила бомбардувальники ближче до України
- Два борти вже споряджені ракетами
- Загроза ракетного удару у найближчі дні висока
Останні дні надходить все більше повідомлень про підготовку нового масованого обстрілу України. Цю інформацію підтверджують і моніторингові пабліки.
Вони відслідкували, що вчора, 26 вересня, було здійснено переліт одразу п'яти Ту-95МС з Далекого Сходу на авіабазу в європейській частині країни-агресорки Росії.
Про що свідчать переміщення ворожої авіації
Дані моніторингових ресурсів свідчать про те, що щонайменше два російські бомбардувальники вже споряджені крилатими ракетами типу Х-101.
"З метою зарядки ракетами Х-101 здійснено переліт 1х Ту-95МС з Далекого Сходу на "Енгельс-2. Також на авіабазу "Енгельс-2" повернувся 1х борт Ту-160, який прилітав на зарядку КР ще 23.09", - йдеться у повідомленні.
Це вказує на ймовірність ракетної атаки на Україну найближчим часом.
Чому Росія готується до нових ударів по Україні
Як писав Главред, за словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, росіяни будуть посилювати удари по Україні, а саме по цивільних. Таким чином країна-терорист хоче помститися за те, що на фронті армії РФ важче досягати успіхів.
Загроза ракетних ударів по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, шо Росія може готувати нові атаки перед початком опалювального сезону. Ціллю російських окупантів може стати газова інфраструктура, яка є основою для забезпечення тепла в будинках українців в період холодів.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також напередодні попередив українців про те, що армія країни-агресора РФ готує нові масовані удари по Україні для ураження критично важливих об'єктів життєзабезпечення населення.
Раніше стало відомо, що за словами військового експерта Олега Жданова, новий потужний ракетно-дроновий удар по Україні можливий у будь-який момент.
Більше новин:
- Можливий сценарій Фукусіми: Запорізька АЕС на межі ядерної катастрофи
- РФ націлилась на ще один обласний центр України: до якого міста рветься ворог
- В Україні піднімуть зарплати до 35 тисяч: які українці отримають у рази більше
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред