Ракети Х-101 споряджені: Росія може атакувати Україну п'ятьма бомбардувальниками

У найближчі дні загроза масованого обстрілу України вища, ніж зазвичай.

Два бомбардувальники вже споряджені ракетами / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони РФ, ua.depositphotos.com

Головне:

Росія перемістила бомбардувальники ближче до України

Два борти вже споряджені ракетами

Загроза ракетного удару у найближчі дні висока

Останні дні надходить все більше повідомлень про підготовку нового масованого обстрілу України. Цю інформацію підтверджують і моніторингові пабліки.

Вони відслідкували, що вчора, 26 вересня, було здійснено переліт одразу п'яти Ту-95МС з Далекого Сходу на авіабазу в європейській частині країни-агресорки Росії.

Про що свідчать переміщення ворожої авіації

Дані моніторингових ресурсів свідчать про те, що щонайменше два російські бомбардувальники вже споряджені крилатими ракетами типу Х-101.

"З метою зарядки ракетами Х-101 здійснено переліт 1х Ту-95МС з Далекого Сходу на "Енгельс-2. Також на авіабазу "Енгельс-2" повернувся 1х борт Ту-160, який прилітав на зарядку КР ще 23.09", - йдеться у повідомленні.

Це вказує на ймовірність ракетної атаки на Україну найближчим часом.

Х-101 / Інфографіка: Главред

Чому Росія готується до нових ударів по Україні

Як писав Главред, за словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, росіяни будуть посилювати удари по Україні, а саме по цивільних. Таким чином країна-терорист хоче помститися за те, що на фронті армії РФ важче досягати успіхів.

Загроза ракетних ударів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, шо Росія може готувати нові атаки перед початком опалювального сезону. Ціллю російських окупантів може стати газова інфраструктура, яка є основою для забезпечення тепла в будинках українців в період холодів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також напередодні попередив українців про те, що армія країни-агресора РФ готує нові масовані удари по Україні для ураження критично важливих об'єктів життєзабезпечення населення.

Раніше стало відомо, що за словами військового експерта Олега Жданова, новий потужний ракетно-дроновий удар по Україні можливий у будь-який момент.

