Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

КНДР призупинила постачання зброї агресору Росії одним зі шляхів, проте залишаються інші можливості відправки озброєнь Москві, пишуть журналісти.

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Кім Чен Ин може постачати Путіну боєприпаси залізницею та літаками - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Північна Корея тимчасово призупинила постачання зброї Росії морським шляхом. Така ситуація пов'язана, ймовірно, із затримками у виробництві та логістиці в самій КНДР. Утім, зброя може доставлятися залізницею або літаками.

У розслідуванні південнокорейського видання NK Pro йдеться про те, що судна РФ, які перевозять зброю, поки що не з'являються в північнокорейському порту Расон і в порту призначення на Далекому Сході Росії, який називається Дунай.

Згідно з даними журналістів, перевезенням боєприпасів із КНДР до Росії займалися чотири судна - Lady R, Angara, Maia-1 і Maria. Вони щонайменше 32 рази були з рейсами у Північній Кореї.

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Зокрема, останнє судно Lady R заходило до порту Расон 4 лютого, а Maia-1 - 12 квітня. З цього періоду доставка контейнерів на експортний причал не фіксувалася.

Супутниковий знімок кораблів Росії в порту КНДР / NK Pro

Супутниковий знімок кораблів Росії в порту КНДР / NK Pro

Супутниковий знімок кораблів Росії в порту КНДР / NK Pro

Контейнери останніми тижнями залишаються в порту. Вони або порожні, або немає необхідності їх доставляти в місця призначення в КНДР.

"Можливо, операція зупинена через проблеми з виробництвом у Північній Кореї або інші логістичні труднощі. Також не варто виключати можливість, що зброю передають у Росію повітряним або залізничним транспортом через спільний кордон обох країн", - зазначено в матеріалі.

Також підкреслюється, що на кораблях під час операції з КНДР не було ввімкнено автоматичну систему ідентифікації, щоб їх не виявили.

Снаряди Росії від КНДР

Північна Корея передає Росії ракети, якими окупанти потім атакують Україну. За даними CNN, експерти, коли аналізували компоненти таких ракет, дійшли висновку, що більшість компонентів у них західного виробництва.

КНДР передала Путіну 1,5 млн снарядів, розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони. Згідно з даними відомства, Пхеньян передав Москві снаряди 1970-1980-х років, з якими у росіян можуть бути проблеми. Натомість північнокорейці вимагають технології.

Росія отримала від КНДР декілька мільйонів боєприпасів, повідомили журналісти Sky News. Москві могли передати понад 3 мільйони снарядів калібру 152 міліметри і ще 500 тисяч снарядів калібру 122 мм.

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