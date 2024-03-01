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"Мир в обмін на території": у Зеленського розкрили деталі "пропозиції" Путіна

Андрій Ганчук
1 березня 2024, 13:33
Росія не пропонувала Україні реального миру, жодних можливостей домовитися не було, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, переговори
Росія "пропонувала" Україні капітуляцію - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Країна-окупант Росія на перемовинах у березні позаминулого року "пропонувала" Україні відмовитися від окупованих територій, власної суб'єктності та армії. Києву нав'язували капітуляцію, а не мир. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував публікацію WSJ, в якій описані "деталі" так званої "пропозиції" Росії.

Росія "висувала" Україні ультиматуми

"На першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) Рф ультимативно вимагає віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися, відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?" - зауважив чиновник.

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Він нагадав, що мета Росії - окупація України.

"Пропоную все-таки користуватися логікою (іронія) та повторно оцінити відомі (незмінні) факти… Рф масштабно заходить в іншу країну й масово вбиває громадян цієї країни. Мета – захоплення території, переформатування держави, пряма та опосередкована окупація", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що будь-які перемовини з РФ стали неможливими.

"Після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київщини розкрилися масові факти геноцидних практик Рф та її справжніх намірів в Україні. Що остаточно унеможливило будь-які контакти з Рф", - сказав радник глави Офісу президента.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

"Реальних можливостей домовитися не було"

Чиновник акцентував увагу на тому, що домовитися можливостей не було. Україна таких "умов" категорично не сприймає.

Нині Москва хоче "паузи", щоб потім відновити бойові дії та знищити Україну.

"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції Рф не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала. Сьогодні Рф знову ж таки хоче знищити Україну, але шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії. Питання: навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми й намагатися видати відомі капітулятивні вимоги Рф за щось нове, що абсолютно точно не могло привести до "миру"? Чому потрібно продовжувати не розуміти, що таке масштабне вторгнення Рф мало закінчитися лише капітуляцією України на кровожерливих умовах Рф, а не привести до "миру"?" - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини України та Росії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність до мирних перемовин із Україною і назвав "умову". Мовляв, згідно з "позицією Москви", Захід нібито має припинити надавати військову допомогу Києву.

У Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов: діалог має відбуватися на основі формули України, а представники Москви можуть з'явитися на Саміті миру лише на другому етапі, коли знадобиться підписати документи. Таку позицію Києва назвав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Видання The Wall Street Journal розкрило "умови" Путіна на перемовинах у березні 2022 року. Журналісти 1 березня опублікували матеріал, у якому сказано, що Україні нав'язували визнання Криму "російською територією", позаблоковість, скорочення армії та інші моменти, на які Київ не погодився.

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Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України мирні переговори з Росією
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