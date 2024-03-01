Спецназ Франції в Україні: ЗМІ розкрили плани Парижа і назвали дві мети

Усі держави-союзники певною мірою представлені в Україні, йдеться про представників західних розвідок, пишуть французькі журналісти видання Le Monde.

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Спецназ Франції може з'явитися в Україні для захисту деяких територій - Le Monde / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Франція вивчає можливість перекидання в Україну своїх спецпризначенців, які могли б "захистити деякі території України і обмежити удари з боку агресора Росії".

У матеріалі Le Monde йдеться про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на території української держави були присутні французькі суб'єкти, які пов'язані зі спецслужбами Заходу. Причому часто з військовим статусом.

"Дії цих служб за своєю природою таємні, а отже, не підпадають під дію законів війни", - вважає колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції Вінсент Крузе. відео дня

Крім того, у статті йдеться, що представники країн-союзників із розвідок присутні в Україні.

"Усі держави-союзники присутні в Україні. Не йдеться про бойові підрозділи, але є представники кожної розвідувальної служби, наприклад", - сказав один з інсайдерів.

Крім цього, як відзначається в публікації, у Києві розраховують на посилення військової присутності західних союзників. Питання "висить у повітрі" ще з грудня минулого року.

"Якщо є постачання зброї, там мають бути люди, які фізично дають інформацію про те, як користуватися цією технікою", - ідеться в статті.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Ідея Макрона про війська НАТО в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон допустив відправку військ НАТО в Україну. Утім, як сказав політик, поки що в Європі немає згоди щодо розміщення військ країн Заходу на території української держави.

Президент Володимир Зеленський назвав позитивним сигналом ідею Макрона про війська НАТО в Україні. За словами українського гаранта, Макрон має приїхати до Києва в середині березня, і це питання може обговорюватися.

Керівник Кремля Володимир Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю в разі введення військ Заходу в Україну. Зокрема, він сказав, що у Росії є озброєння, які "можуть вражати цілі на їхній території".

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