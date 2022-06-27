Пекло у Кременчуці: рятувальники розкрили деталі потужної пожежі після ракетного удару

Результат пожежі в Кременчуці / Facebook / MNSPOLTAVA

У Кременчуці Полтавської області в результаті ракетних обстрілів сталася потужна пожежа в торговому центрі. На місці працюють рятувальники.

Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, 27 червня о 15:50 у м.Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів сталося влучення в одноповерхову будівлю торгового центру з подальшим горінням.

Відзначається, що площа пожежі в будівлі становить 10 тис.300 кв. поки відомо про те, що загинули 2 людини і травмовано 20 осіб.

До гасіння залучено 115 осіб та 20 од.техніки ДСНС. До місця пожежі прямує пожежний поїзд Укрзалізниці та міг ДСНС України.

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

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