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Пекло у Кременчуці: рятувальники розкрили деталі потужної пожежі після ракетного удару

27 червня 2022, 18:27

Площа пожежі в будівлі склала 10 тис. 300 квадратних метрів, розповіли у ДСНС.

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Результат пожежі в Кременчуці / Facebook / MNSPOLTAVA

У Кременчуці Полтавської області в результаті ракетних обстрілів сталася потужна пожежа в торговому центрі. На місці працюють рятувальники.

Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, 27 червня о 15:50 у м.Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів сталося влучення в одноповерхову будівлю торгового центру з подальшим горінням.

Відзначається, що площа пожежі в будівлі становить 10 тис.300 кв. поки відомо про те, що загинули 2 людини і травмовано 20 осіб.

До гасіння залучено 115 осіб та 20 од.техніки ДСНС. До місця пожежі прямує пожежний поїзд Укрзалізниці та міг ДСНС України.

  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA
  • Пожежа у Кременчуці після ракетного удару
    Пожежа у Кременчуці після ракетного удару Facebook/MNSPOLTAVA

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Читайте ще:

новини Кременчука війна Росії та України ракетний удар
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