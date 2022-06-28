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Тіла сильно обгоріли: більшість загиблих у Кременчуці не ідентифіковані - Монастирський

28 червня 2022, 13:20

Ідентифікація тіл займе кілька днів. Швидкість залежить від того, на скільки швидко родичі загиблих здадуть свої зразки.

ракетний удар Кременчук, Монастирський
Більшість тіл загиблих у Кременчуці не ідентифікували / ДержНС, РБК-Україна

Українські рятувальники розібрали 60% завалів на території торгового центру "Амстор" в Кременчуці, в який потрапила російська ракета. Більшість тіл, які діставали рятувальники, не впізнані через те, що дуже сильно обгоріли. Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Міністр припускає, що кількість жертв збільшитися. Безвісти зниклими залишаються 21 людина, проте не виключено, що вони знаходяться серед 18 знайдених тіл.

Рятувальники намагатимуться повністю розібрати завали до ранку 29 червня. Криміналістична лабораторія скоро почне збирати зразки ДНК для ідентифікації загиблих.

"Є багато фрагментів тіл, які потрібно ідентифікувати. Сюди виїхала спеціальна криміналістична лабораторія, яка передана нам для розслідування військових злочинів міжнародними партнерами. Вона дозволить тут, на місці, зібрати зразки ДНК і приступити до ідентифікації", – сказав Денис Монастирський.

Ідентифікація тіл займе кілька днів. Для цього родичі загиблих повинні будуть здати свої зразки. Саме від родичів залежить швидкість отримання результатів.

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Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Внаслідок ракетного удару по ТЦ в Кременчуці загинуло 18 людей, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Однак слід зазначити, що ці дані не є остаточним, на території ТЦ продовжують працювати рятувальники та розбирати завали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар РФ по торговому центру у Кременчуці і заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні.

За даними міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, окупанти скинули на ТЦ у Кременчуці 900 кг вибухівки. Вони атакувати Кременчук з Курської області РФ. Вони випустили ракету Х-22 з бомбардувальника ТУ-22.

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