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Вдарити по ТЦ у Кременчуці могли лише відморожені терористи - Зеленський

27 червня 2022, 22:55

Сьогоднішній російський удар по торговому центру в Кременчуці - це один із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився про трагедію в Кременчуці / president.gov.ua

Нанести ракетний удар по торговому центру в в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи, йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Сьогоднішній російський удар по торговому центру в Кременчуці-це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговий центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі осіб. На щастя, наскільки відомо до цього часу, багато хто встиг вийти, але всередині ще залишалися працівники і частина відвідувачів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не повинно бути місця на землі", - зазначив Зеленський.

За його словами, це не було помилковим влученням ракети, це був прорахований російський удар.

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

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Володимир Зеленський Полтавська область новини Кременчука
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