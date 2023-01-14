Ракетний удар по Дніпру: перші подробиці про загиблих через російську атаку

Повідомляється, що в результаті влучення ракети в житловий будинок в Дніпрі весь район відключений від енергопостачання.

Ракетний удар по Дніпру / t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, вже п'ятеро загиблих.

В Facebook мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в результаті попадання ракети в житловий будинок весь район відключений від енергопостачання. Він також відключений від систем життєзабезпечення.

"Зв'язок поганий. Всю ніч будемо розбирати завали", - написав Філатов.

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Пізніше стало відомо про 18 постраждалих, з них 3 дітей.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла майже втричі

За словами Резніченка, наразі відомо про щонайменше 27 постраждалих цивільних. Серед них шестеро дітей. Усіх постраждалих було госпіталізовано. Рятувальна операція продовжується.

Як пише заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізуються рятувальникам ліхтарями та мобільними телефонами.

За словами Резніченка, наразі відомо про щонайменше 27 постраждалих цивільних. Серед них шестеро дітей. Усіх постраждалих було госпіталізовано. Рятувальна операція продовжується.

Як пише заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізуються рятувальникам ліхтарями та мобільними телефонами.

/ t.me/tymoshenko_kyrylo/3428

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутними військами Олександр Павлюк попереджав, що в суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

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