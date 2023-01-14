Рознесло весь будинок: Росія розбомбила в Дніпрі багатоповерхівку з людьми

В Офісі президента повідомляють, що в будинку немає, мінімум, одного під'їзду. Всі екстрені служби на місці.

Вибухи в Дніпрі / Кирило Тимошенко, соцмережі

Вдень, 14 січня, Росія запустила по Україні десятки ракет, одна з них влучила у житловий будинок у Дніпрі.

Як повідомив у Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, під завалами перебувають люди.

"Просто нелюди, немає як мінімум одного під'їзду, під завалами знаходяться люди, які були вдома у святковий день", - пише Тимошенко.

На місці попадання вже працюють ДСНС та інші міські служби.

Поки інші подробиці не розкриваються.

Вибух у Дніпрі / Кирило Тимошенко

"Потрапили в Багатоквартирний будинок в Дніпрі. росіяни-терористи, які за все будуть покарані. Вси, без винятку", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутними військами Олександр Павлюк попереджав, що в суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

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