"Можливий масований удар балістичними ракетами з 12:00": українців попередили про небезпеку

Окупанти можуть атакувати Україну з повітря, зокрема, балістикою.

Окупанти можуть сьогодні нанести масований ракетний удар, зокрема, балістичними ракетами/ Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти можуть масово атакувати Україну ракетами у суботу, 14 січня. Масштабна тривога може бути оголошена з 12:00.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram. Він зазначає, що противник може вдарити, зокрема, балістичними ракетами.

Табурець закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і бути в безпечному місці.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12:00. Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці!", – написав він.

скрін

Ракетний удар по Києву

Країна-агресорка РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці у суботу, 14 січня. Були атаковані об‘єкти критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що вибухи відбулися у Дніпровському районі Києва. Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію, після цього виникла пожежа на нежитловому об’єкті.

Також під час ракетної атаки було влучання у житлову забудову у селі Копилів у Київській області. Голова Київської ОВА повідомив, що було пошкоджено 18 приватних будинків, у них понівечені дахи та вікна.

Про постраждалих внаслідок ранішньої ракетної атаки РФ поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку.

У ЗСУ спростували фейк, який почали розганяти російські пропагандисти, про нібито наступ з півночі. Після цього голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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