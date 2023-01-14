'Перші ракети над Україною': РФ завдала нового масованого удару

Російські ракети летять з Півдня і Сходу, також зафіксовані пуски ракет "Калібр".

РФ вдарила по Україні крилатими ракетами / pixabay.com, vpk.name

Новий ракетний удар по Україні завдали російські окупанти в суботу вдень, 14 січня.

Про це повідомив глава Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім в Telegram.

"Перші ракети над Україною", - написав він.

Уточнюється, що російські ракети летять з півдня і Сходу. Над Миколаївською областю вже помічені мінімум 2 ракети.

У Мережі також повідомляють про те, що зафіксовані пуски російських ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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