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У Росії ще достатньо ракет для нанесення ударів по Україні - Кочетков

14 січня 2023, 16:35
Як уточнив експерт, Росія досі має можливості для самостійного виробництва ракет.
Олександр Кочетков, ракета
Росія продовжує виробляти ракети для обстрілів України-Олександр Кочетков / УНІАН , facebook.com

Росія може випустити по Україні не менше 70 ракет за один раз під час масованої атаки. Таке припущення в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.
"Росіяни приблизно два тижні накопичують ракети "Калібр", Х-101, які вони певним чином модернізують, тому що приблизно стільки займає виробничий цикл. Менше 70-ти ракет випускати не зовсім ефективно, тому що їх буде легко перехоплювати нашим про. Більше 70-ти росіяни теж не можуть випустити, тому що не вистачає носіїв ракет - бомбардувальників і морських носіїв", - зазначив експерт.

Як уточнив Кочетков, Росія досі має можливості для самостійного виробництва ракет. Зокрема, вони використовують контрабандні мережі для закупівлі комплектуючих, яких не можуть виробляти самі, і завдяки цьому можуть виробляти, щонайменше, до 50 ракет на місяць. І удари РФ завдає в основному тими ракетами, які виробляє.

"За кількома видами ракет (наприклад, "кинджалами"), вони вже залізли в стратегічний запас. "Калібри" теж до такого запасу наближені, але старих радянських Х-101, Х-22, Х-555 у росіян, на жаль, ще достатньо. Як і ракет до комплексів С-300, який використовується в режимі "поверхня-поверхня" в прифронтових містах. Цих припасів у них ще сотні, і цього більше, ніж достатньо", - переконаний Кочетков.

При цьому цілі росіян в ударах по Україні не змінилися, тому РФ, ймовірно, продовжить завдавати ударів виключно по інфраструктурі і заради психологічного тиску на суспільство.

"Росіяни вже побачили, що ракетні удари не дуже ефективні, але є наказ, і його виконують (хоч він і безглуздий). Зараз холодно, тому росіяни будуть бити по теплогенеруючій інфраструктурі в спробі нас заморозити. Але, до речі, сукупна потужність генераторів, які були ввезені в Україну, дорівнює одному блоку АЕС. Тобто нас так просто не візьмеш, тому навіть якщо РФ і зруйнує якусь генеруючу потужність, це не вплине на обороноздатність країни. Але намагатися псувати нам життя росіяни продовжать", - резюмував Кочетков.

Як повідомляв Главред, рішення про призначення глави Генштабу Росії Валерія Герасимова командувачем військами окупантів в Україні не змінює планів Москви. Російські загарбники як і раніше мають намір захопити українську державу і знищити об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Повідомлялося, що 14 січня Росія завдала ракетних ударів по Україні. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, під час однієї з атак сталося попадання в житлову забудову в селі Копилів в Київській області, розташованому приблизно в 25 кілометрах від Києва.

Ракетна атака Росії по Україні - новини:

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